Les nouveaux iPad Pro ne seront pas présentés aujourd’hui !

Alors qu’on connait maintenant pas mal de choses sur les nouveaux iPhone Xs/Xs Max/Xr, on espérait avoir quelques surprises comme avec de nouveaux iPad Pro. Mais selon le développeur Steve Troughton-Smith, souvent bien informé, il ne faudrait pas s’y attendre.

Sur Twitter, il explique en effet qu’il n’y a pas de traces de nouveaux iPad Pro dans les fuites du jour lesquelles concernaient les fichiers XML du site Web d’Apple. Ces derniers ont seulement révélé l’arrivée des nouveaux iPhone (et leurs couleurs), de nouvelles coques et de l’Apple Watch Series 4.

Les nouveaux iPad Pro, et probablement les nouveaux MacBook, seront présentés dans une keynote organisée plus tard cette année. En revanche, Apple devrait enfin profiter de la conférence de ce soir pour annoncer une date de commercialisation officielle de l’AirPower. Il n’est pas non plus exclu que de nouveaux AirPods soient de la partie avec un boîtier de charge compatible avec le chargement sans fil Qi. Malheureusement, ces produits sont aussi absents des fichiers XML, donc rien n’est sûr pour le moment.

Pour en revenir aux iPad Pro, le géant californien pourrait remplacer le bouton Touch ID par la reconnaissance faciale Face ID, et réduire au passage les bords de l’écran. Nous aurons l’occasion d’en reparler dès que de nouvelles infos à leur sujet seront disponibles.

En attendant ce jour, nous vous invitons à suivre la keynote dédiée aux iPhone 2018 à nos côtés ici dès 18h30 !