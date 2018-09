L’iPhone XS Max sera le plus lourd de tous les iPhone !

À 24h de la keynote Apple, de nouvelles informations sur le nouveau iPhone XS Max et l’Apple Watch Series 4 sont apparues sur la toile.

Bien que ce ne soit pas encore officiel, l’iPhone XS Max doté d’un écran OLED de 6,5 pouces, sera le modèle le plus lourd jamais fabriqué par Apple, pour un poids total de 209 grammes. À ce jour, le smartphone Apple le plus lourd est l’iPhone 8 Plus avec ses 202 grammes.

Les dimensions globales des deux appareils devraient être similaires, mais le nouveau XS Max pourrait peser 7 grammes de plus en raison de la présence d’acier inoxydable, plus lourd que l’aluminium utilisé sur l’iPhone 8 Plus.

Dans la boîte des trois nouveaux iPhone, Apple aurait fait le choix d’inclure le chargeur classique USB-A de 5W, sans charge rapide. La nouvelle va à l’encontre d’une précédente rumeur qui évoquait un adaptateur 18W avec charge rapide.

Quant à l’Apple Watch Series 4, une nouveauté pourrait être celle de la puce 64 bits, jamais utilisée sur les smartwatches Apple précédentes. Si c’est le cas, alors on peut s’attendre à un gain de performance beaucoup plus élevé que jamais auparavant.