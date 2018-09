Kuo : l’iPhone Xc sera le plus populaire, un iPad Pro USB-C et des AirPod 2

Demain, Apple lèvera le voile sur ses nouveaux iPhone, l’Apple Watch Series 4, et peut-être des MacBook mis à jour et quelques autres extras.

Au sujet de l’iPhone 9 LCD de 6,1 pouces, Kuo s’attend à ce que ce soit le modèle le moins coûteux lequel pourrait représenter près de 55% de toutes les expéditions d’iPhone d’ici la fin de l’année, en dépit d’un rapport précédent selon lequel les quantités seraient limitées au à son lancement. En outre, les ventes de cet appareil devraient continuer à dominer tout au long de 2019 et pourraient même représenter un peu moins de 70% de toutes les ventes au premier semestre 2019.

L’analyste s’attarde ensuite sur l’Apple Watch Series 4 qui selon lui inclura des bords beaucoup plus fins, ce qui se traduira par un écran beaucoup plus grand avec une résolution plus élevée. Sur une note de conception distincte, tous les modèles d’Apple Watch Series 4 sont censés être livrés avec des disques en céramique. En ce qui concerne la liste des fonctionnalités, des suggestions proactives de Siri basées sur les activités quotidiennes seront désormais incluses dans l’espoir d’améliorer la surveillance cardiaque.

La gamme 2018 d’Apple sera complétée par deux nouveaux modèles iPad Pro dotés vitesses de chargement et de transmission de données plus rapides grâce à un port USB Type-C. Leur écran pourrait également être doté de bords plus fins à l’image de l’iPhone X. En outre, un nouveau modèle de MacBook économique avec TouchID sera annoncé et remplacera le MacBook Air et le MacBook existant. Enfin, de nouveaux AirPods seront probablement annoncés en même temps que la date de sortie officielle du chargeur sans fil AirPower.

