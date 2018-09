Instagram : la barre des emojis est maintenant à portée de main

Instagram a été mis à jour et intègre désormais une barre placée au-dessus du clavier pour trouver et saisir plus rapidement les emojis les plus utilisés.

Cette nouveauté facilite la communication avec les autres utilisateurs du réseau social. En particulier, les utilisateurs à la fois Android et iOS trouveront une barre horizontale au-dessus du clavier classique qui réunira sur une rangée les emojis que nous utilisons le plus souvent. Si nous utilisons Instagram pour la première fois, cette barre est vide et, peu à peu, elle se remplira des emojis que nous sélectionnons avec l’onglet classique dédié aux emojis.

Pour utiliser cette fonction, vous devez soit mettre à jour l’application à la dernière version, ou attendre qu’elle soit activée sur votre compte. Dans l’espoir de ne pas attendre autant de temps qu’avec la fonction « Music » où de nombreux utilisateurs ont dû patienter plusieurs semaines après la sortie de la mise à jour.

Enfin, voici la vidéo qui montre comment la fonction a été mis en œuvre :

That feeling when your favorite emojis are right in front of you 🙌😍 pic.twitter.com/QPF8eGc5yD — Instagram (@instagram) 6 septembre 2018

› Télécharger Instagram gratuitement sur l’App Store