IG Shopping : Instagram s’apprêterait à lancer une nouvelle app de commerce électronique

Au début de cette année, Instagram a étendu ses activités sur YouTube en présentant IGTV, une fonctionnalité disponible à la fois dans l’application autonome et sur Instagram, qui permet aux utilisateurs de télécharger des contenus verticaux d’une heure maximum. Mais à peine quelques mois après l’annonce, il semble que la société détenue par Facebook travaille déjà sur sa prochaine grande réussite.

Depuis quelque temps déjà, Instagram fait son apparition sur le marché du commerce électronique en permettant aux utilisateurs professionnels de marquer certains articles dans leurs publications. Cela permettrait ensuite aux utilisateurs réguliers d’acheter des articles marqués directement depuis l’application, sans avoir à quitter Instagram. Cependant, il semble que le réseau social ira encore plus loin en introduisant une autre application autonome, probablement appelée « IG Shopping ». Comme son nom l’indique, elle permettra aux utilisateurs d’Instagram de parcourir les produits vendus par les comptes qu’ils suivent et de les acheter immédiatement dans la nouvelle application. De plus, tout comme avec IGTV, le nouveau service d’achat d’Instagram recommandera probablement des articles et d’autres marchands en fonction des comptes suivis par les utilisateurs et des achats qu’ils effectuent.

Actuellement, il est difficile de savoir quand la nouvelle app sera disponible. Cependant, il convient de souligner qu’elle est encore très en développement. De ce fait, elle pourrait potentiellement être annulée avant de voir le jour. Compte tenu des expansions constantes d’Instagram, cela semble peu probable.