Qlone transforme votre ​​iPhone et iPad en scanner 3D

Grâce à l’application gratuite appelée Qlone – 3D Scanning Solution, votre appareil iOS se transformera en un vrai scanner 3D.

Conçue par EyeCue Vision Tech, Qlone – 3D Scanning Solution est une application capable de scanner des objets 3D sur votre iPhone ou iPad. Vous pouvez ensuite les exporter vers SketchFab, Google Poly, i.materialise, Shapeways ou CGTrader. L’application est disponible gratuitement sur l’App Store, mais comprend une section d’achats in-app où vous pouvez acheter les formats OBJ, STL, PLY et X3D, utiles si vous souhaitez exporter vos réalisations.

Qlone se présente comme l’outil tout-en-un pour la numérisation 3D sur iOS. Les développeurs garantissent une grande facilité d’utilisation grâce à la caméra intégrée du périphérique Apple. Une fois acquis, vous pouvez apporter vos modifications pour personnaliser l’objet. L’opération est très simple et est clairement illustrée dans la vidéo suivante publiée sur YouTube :

 

Qlone est donc une excellente solution de numérisation 3D capable de transformer votre appareil iOS en un scanner 3D portable très pratique. Pour fonctionner, l’application nécessite au moins iOS 9.0 et est compatible à partir d’iPhone SE, iPad Mini 2 et iPad Air 2 et versions ultérieures.

› Télécharger Qlone – 3D Scanning Solution gratuitement sur l’App Store