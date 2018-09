Apple Watch : les stocks sont en baisse aux États-Unis

En vue de l’événement du 12 septembre, la disponibilité des Apple Watch Series 1 et Series 3 aux États-Unis a considérablement diminué, certains modèles ne sont même plus disponibles à la vente.

Par exemple, le Apple Watch Series 1 de 38 mm n’est plus disponible en ligne, ni le retrait dans la plupart des magasins Apple aux États-Unis. Il en va de même pour le modèle 42 mm dans un nombre plus restreint de magasins, y compris chez Best Buy et Walmart.

Le manque de disponibilité concerne également certains modèles d’Apple Watch Series 3, notamment la version 38mm. Dans ce cas également, les périphériques ne sont disponibles que dans quelques Apple Store.

Habituellement, ce manque de disponibilité est un signe qu’Apple est sur le point de présenter ne nouvelle Apple Watch. On s’attend à la Series 4 le 12 septembre.