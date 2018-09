Apple rencontre les principaux journaux américains pour ajouter du contenu à Texture

Apple s’est entretenue avec des représentants des principaux journaux américains pour ajouter de nouveaux contenus à l’application Texture, acquise quelques mois plus tôt par la société.

Eddy Cue et d’autres dirigeants d’Apple ont discuté avec le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post pour leur demander de rejoindre le service Texture.

Tous ces journaux limitent le nombre d’articles que les internautes peuvent lire sans abonnement payant. Le Washington Post, par exemple, facture 10 dollars par mois pour l’accès, tandis que le New York Times coûte 15 dollars par mois et le Wall Street Journal, 37 dollars par mois.

L’app Apple donne accès à plus de 200 magazines populaires tels que People, The New Yorker, Time, National Geographic, Shape, Newsweek et bien plus encore, le tout pour un coût de 9,99 $ par mois.

On ne sait toujours pas si Apple a l’intention d’ajouter des articles de ces journaux pour le même abonnement de base, ou si l’entreprise souhaite offrir un tel contenu en tant que service payant supplémentaire.

Cependant, il est difficile pour ces journaux importants d’accepter de partager tous leurs articles sur un service tiers tel que Texture, bien qu’ils puissent être convaincus que le service Apple peut potentiellement être utilisé sur 1,3 milliard d’appareils dans le monde.