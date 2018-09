Un opérateur chinois dévoile les possibles noms des nouveaux iPhone

Sur Weibo est apparue la photo de ce qui ressemble à la présentation interne des nouveaux iPhone organisée par un opérateur chinois. Parmi les appareils mentionnés, citons l’iPhone XC et l’iPhone XS Plus, avec leurs prix.

La diapositive captée lors d’une réunion interne de Chine Mobile indique que l’iPhone OLED de 6,5 pouces porterait le nom « iPhone XS Plus », réfutant ainsi l’appellation « XS Max ». Le modèle LCD de 6,1 pouces serait plutôt appelé « iPhone XC », tandis que pour l’iPhone OLED de 5.8″ porterait bien le nom « iPhone XS ».

La dernière fois qu’Apple a utilisé la lettre « C » dans les noms d’un iPhone, c’était en 2013, lorsque l’iPhone 5c a été lancé. Ce modèle était moins cher que la série iPhone 5 et était disponible en différentes couleurs.

Quant aux prix indiqués dans la diapositive, qui comprennent une taxe de 17% en Chine, voici ce qu’avance l’opérateur :

iPhone XS : 7388 yuans (1079 $)

iPhone XS Plus : 8388 yuans (1225 $)

iPhone XC : 5888 yuans (860 $)

Ces chiffres semblent confirmer les rumeurs de ces derniers jours, après impôt. L’image indique également que l’iPhone XS et l’iPhone XS Plus seront disponibles dans une version dual-SIM, mais seulement plus tard. Cette nouveauté ne pourrait cependant concerner que certains marchés comme la Chine.

Selon le leaker Benjamin Geskin, l’iPhone XC sera disponible en quatre couleurs : or rose, blanc, gris sidéral et rouge.