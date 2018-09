Apple : prévisions des fournisseurs sur les ventes d’iPhone 2018

Selon les déclarations de Broadcom, les prévisions de ventes d’Apple suggèrent que les livraisons d’iPhone de 2018 iront de pair avec celles de l’an dernier.

Broadcom, un fournisseur d’Apple, a annoncé qu’il prévoyait de fortes ventes pour le quatrième trimestre de 2018, avec un grand écho aux déclarations faites lors du lancement de l’iPhone 8 et de l’iPhone X en 2017.

Hock Tan, PDG de Broadcom, a déclaré qu’il s’attend à une hausse saisonnière des commandes de composants sans fil. La poussée de près de 25% est largement due à une augmentation de la production pour un « client nord-américain », les analystes ont évidemment fait le rapprochement avec Apple. Broadcom fournit un certain nombre de composants utilisés dans les iPhone, notamment l’écran tactile et les contrôleurs de charge sans fil des iPhone 8/8 Plus et de l’iPhone X.

De cette manière, s’il s’agissait vraiment d’Apple, les prévisions suggèrent que les ventes seront donc comparables à celles de l’iPhone 8 et de l’iPhone X.

Nous vous rappelons que la keynote Apple se tiendra le 12 septembre prochain, durant laquelle nous retranscrirons en direct et en français toutes les informations les plus importantes sur les nouveaux iPhone et les autres annonces.