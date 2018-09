Le chiffre d’affaires d’Apple Video atteindra 4,4 milliards de dollars d’ici 2025

Le service de streaming vidéo d’Apple devrait être lancé l’année prochaine, selon Katy Huberty, analyste chez Morgan Stanley. Elle s’attend à ce que le service vidéo d’Apple soit un autre grand succès pour la société, avec un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars pour l’exercice 2019. Elle estime que le CA grimpera ensuite à 4,4 milliards de dollars d’ici à 2025.

L’analyste cite le système d’inscription et de paiement, ainsi qu’avec 1,3 milliard d’iPhone actifs seront raisons du succès du service VoD d’Apple. « Bien que ce ne soit pas une première, l’assortiment attractif et discret d’Apple associé au système d’inscription et de paiement pourrait conduire les utilisateurs à sa plate-forme vidéo, même avec un portefeuille de contenu moins complet que Netflix », a écrit Huberty.

Apple espère que son service de streaming video suivra le même chemin que son service de musique en streaming, Apple Music. Ce dernier a dépassé Spotify en termes d’abonnés ayant souscris à une offre payante de tous les diffuseurs de musique aux États-Unis. Lorsque vous considérez qu’Apple Music a été lancé le 30 juin 2015, soit près de sept ans après le lancement de Spotify en octobre 2008, vous pouvez constater le puissant avantage d’Apple grâce au grand nombre d’appareils iOS actifs dans le monde.

« Apple dispose de la plate-forme technologique la plus précieuse au monde avec 1,3 milliard d’appareils actifs, et est bien positionnée pour capturer davantage de clients dans des domaines tels que la vidéo, la réalité augmentée, la santé, l’automobile et la maison. Les avantages de la réforme fiscale et le retour d’espèces aux États-Unis de l’étranger sont des catalyseurs qui peuvent contribuer à une réévaluation durable des actions. », explique Katy Huberty.