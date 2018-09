Les premières coques pour iPhone XS Max et iPhone 9 arrivent chez Walmart

Pour la première fois, Apple s’apprête à annoncer trois grands smartphones le même jour : un iPhone XS de 5,8 pouces, un iPhone XS Max de 6,5 pouces et un iPhone 9 LCD de 6,1 pouces. Attendant ce jour, une personne a découvert que Walmart stockait déjà des coques pour deux des prochains iPhone.

L’utilisateur de Reddit Meechflow95 a réussi à prendre des photos de boîtiers conçus pour l’iPhone XS Max et l’iPhone 9 et à les comparer à l’iPhone X. Comme les nouveaux combinés devraient afficher des écrans mesurant respectivement 6,5 et 6,1 pouces, leurs boîtiers sont plus grand que l’iPhone X, qui arbore un écran de 5,8 pouces. Dans le même temps, il semble que l’iPhone XS Max sera à peu près aussi grand que l’iPhone 8 Plus.

L’iPhone XS Max et l’iPhone 9 présentent des découpes verticales similaires pour la caméra arrière. Mais leurs caméras ne seront probablement pas identiques. L’iPhone XS Max devrait embarquer une double caméra arrière, tandis que l’iPhone 9 serait livré avec un seul appareil photo principal.

Pour l’instant, il n’y a pas grand chose d’autre à dire. Néanmoins, nous savons que les trois nouveaux iPhones devraient tous ressembler à l’iPhone X. Mais, alors que les iPhone XS et XS Max seront livrés avec des écrans OLED, l’iPhone 9 devrait avoir un écran LCD permettant d’afficher un prix plus abordable.

Le rendez-vous est programmé pour le 12 septembre à 19h, heure à laquelle Apple donnera le coup d’envoi de sa keynote.