Eddy Cue, un leader respecté mais qui dort parfois pendant les réunions

The Information a publié un long profil de Eddy Cue, vice-président d’Apple en charge des logiciels et Services Internet, où il est défini comme un chef de file respecté, mais qui s’endort par moment pendant les réunions.

Ce profil d’Eddy Cue est basé sur des entretiens avec plus de vingt personnes qui ont travaillé avec lui ces dernières années :

« Il est facile pour les employés d’Apple de comprendre qu’ils ont perdu l’attention d’Eddy Cue, responsable des services Internet qui incluent également la vidéo et la musique. Parfois, pendant les réunions, Cue se tait, ferme les yeux et incline la tête en arrière, laissant les autres participants se demander s’il regarde le plafond ou dort. Et cela se produit de plus en plus souvent, surtout ces dernières années. Dans au moins deux de ces situations, Cue a commencé à ronfler.

Eddy Cue est décrit comme un leader intelligent et empathique, respecté par tous les employés pour sa loyauté. Cependant, plusieurs personnes qui ont collaboré avec lui ont déclaré que cela était trop permissif et que, à des moments importants, il ne réussit souvent pas à intervenir dans les conflits. »

Cue a rejoint Apple en 1989 et c’est Steve Jobs qui l’a promu en tant que vice-président senior pour ses grandes compétences en négociation. Aujourd’hui, les services Apple génèrent environ 50 milliards de dollars par an, mais certains critiquent une certaine lenteur de Cue :

« Il a perdu l’opportunité d’entrer dans les activités de streaming vidéo et audio en temps voulu, obligeant Apple à poursuivre ceux qui sont devenus des géants comme Spotify et Netflix. Après être entré sur le marché du livre électronique avec beaucoup de force et d’enthousiasme, Apple s’est ensuite perdue avec le temps. Le service Apple Maps supervisé par Cue est toujours considéré en retard par rapport à Google Maps, alors que Siri a été retiré de son contrôle.

Je pense que l’ensemble des services a été la plus grande opportunité d’Apple au cours des dix dernières années », a déclaré James McQuivey, analyste chez Forrester Research. »

Lorsque Apple a finalement décidé d’entrer dans le monde de la musique en streaming, en payant trois milliards de dollars pour acquérir Beats, il a fallu beaucoup de temps pour que l’équipe sache comment l’entreprise comptait gérer ce service :

« Il y a eu plusieurs affrontements sur divers aspects tels que la conception et les caractéristiques du service. Dans l’équipe Apple Music, ils semblaient se détester et Cue ne pouvait pas calmer leurs ardeurs. Il était connu pour son style de leadership sans se salir les mains et était rarement vu par l’équipe Apple Music. Un désavantage d’Eddy en tant que superviseur était qu’il n’avait jamais fait la médiation entre les différentes factions. S’il y avait des conflits ou des tensions entre les différents groupes, Eddy n’intervenait jamais.

Cue est intelligent et beau, mais il n’est pas toujours directement intéressé par les domaines dont il est responsable. Par exemple, avec l’équipe du livre électronique, après un début fantastique, lors d’une réunion, il a déclaré que personne ne lit plus de livres.

Et la même chose s’est produite pour Siri. Cue n’a pas semblé intéressé, et quand les équipes lui ont parlé des problèmes de l’assistant virtuel, il avait l’air ennuyé et parfois il a même commencé à dormir. »

Bref, pas vraiment un beau profil pour l’un des plus importants dirigeants d’Apple.