Apple Watch Series 4 : la résolution de l’écran est dévoilée !

Si nous avons déjà vu en image la possible Apple Watch Series 4 qu’Apple devrait présenter le 12 septembre, aujourd’hui, de nouveaux détails sur la résolution de l’affichage pour le modèle 42mm ont été mis en lumière.

9to5Mac a découvert dans la bêta de watchOS 5 la résolution de la version 42mm laquelle sera de 384 x 480 pixels. À titre de comparaison, la résolution du modèle actuel de 42 mm est de 312 x 390. La série 4 aura donc une résolution plus élevée, grâce à un écran plus grand avec des bords plus fins qui n’augmentera donc pas la taille globale de l’Apple Watch. Le nouveau modèle devrait également avoir un nombre de PPI plus élevé, probablement égal à 345.

La nouvelle montre Apple comprendra de nouveaux cadrans et de nouvelles complications conçues spécifiquement pour le grand écran.