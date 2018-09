iPhone XS Max, voilà le nom que portrait l’iPhone OLED de 6,5″

Alors que la keynote Apple se prépare, nos confrères de 9to5Mac croient savoir que l’iPhone XS Plus s’appellerait finalement « iPhone XS Max ».

Ce modèle sera le plus grand iPhone jamais conçu par le géant californien, et pour cause, son écran OLED aura une diagonale de 6,5 pouces. En revanche, la taille du châssis ne devrait pas dépasser celle de l’iPhone 8 Plus, dans la mesure où son design sera identique à celui de l’actuel iPhone X dont l’écran est quasiment borderless, hormis l’encoche. C’est une excellente chose puisque l’on aura pas forcément l’impression d’avoir un pavé dans la poche, ou au moins, pas autant que si les bords noirs restaient aussi épais que ceux des iPhone Plus.

De fait, l’iPhone XS Max pourrait bien être un modèle vraiment exceptionnel. Certaines rumeurs parlent même de possibles fonctionnalités ou caractéristiques qui lui seront propres, que l’on ne retrouverait pas sur l’iPhone XS de 5,8″…mais cela reste à confirmer.

En plus des modèles OLED, Apple devrait également dévoiler un iPhone LCD de 6,1″ que l’on appelle actuellement iPhone 9, en attendant la keynote Apple. Cet iPhone sera le moins coûteux des trois iPhone de 2018, entre 700 et 800 $, mais il bénéficiera toutefois du design de l’iPhone X. Le prix sera plus abordable pour plusieurs raisons, comme la présence d’un écran LCD, d’une seule caméra au dos, et de composants plus anciens (rien n’est certain sur ce point). Mais la bonne nouvelle est que la reconnaissance faciale Face ID sera de la partie sur ce modèle.

Rendez-vous le 12 septembre sur iPhonote.com pour découvrir les nouveaux iPhone en direct à nos côtés.