Pas de Touch ID sous écran pour les iPhone de 2019 ?

Alors que les rumeurs annonçaient l’arrivée du système Touch ID sous écran sur l’iPhone X, il s’est avéré que cela n’a pas été le cas puisque Apple a opté pour la reconnaissance faciale Face ID. Cette méthode d’identification devrait par ailleurs être disponible sur les iPad Pro de 2018, selon les dernières fuites.

Toujours au sujet de Touch ID sous écran, l’analyste Ming-Chi Kuo n’y croit pas vraiment pour les iPhone de 2019. En revanche, il soutient le fait que la technologie FOD (Fingerprint On Display) va connaître une augmentation de 500% en 2019, dans la mesure où les smartphones Android continueront à adopter la technologie.

Dans le cas d’Apple, rien ne dit que la firme travaille sur cette technologie en vue de la lancer dans ses futurs iPhone. Le géant californien a développé Face ID et compte bien l’utiliser encore un moment, de façon à ce que la technologie des capteurs d’empreintes sous écran est le temps de progresser encore. Et les smartphones Android serviront justement d’essai, et peut-être qu’Apple y viendra quand la technologie sera réellement prête.

Kuo fait notamment référence à ce que la technologie FOD soit capable de scanner des empreintes sur toute la surface de l’écran, et pas seulement sur la partie basse par exemple.

L’analyste semble convaincu que la FOD ne sera pas proposée sur les iPhone de 2019, mais il ne s’avance pas davantage pour l’année suivante. Toutefois, Kuo pense que Samsung adoptera la technologie Fingerprint On Display au premier trimestre 2019.