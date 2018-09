Pesciolino, le livre de Lisa Brennan-Jobs est disponible sur Amazon

Le livre tant attendu de la fille de Steve Jobs, Lisa Brennan-Jobs, est maintenant disponible sur Amazon, qui a consacré plusieurs pages à la relation tourmentée avec son père.

Le livre raconte des moments très intimes de la relation entre Steve Jobs et sa première fille, Lisa. Lisa est née en 1978 de la relation entre Steve Jobs et Chrisann Brennan et, comme indiqué, Jobs a d’abord nié être son père. Comme on le voit dans l’aperçu du livre, les choses ont changé pour la première fois lorsque Lisa avait deux ans, si bien que Steve Jobs lui-même appelé l’un des nouveaux ordinateurs Apple « Lisa » (malgré qu’il est nié d’abord les fait que c’était en référence à sa fille) :

« Savez-vous qui je suis ? » Demanda-t-il. Il repoussa ses cheveux de ses yeux. J’étais trop jeune, je ne pouvais pas savoir. « Je suis ton père. » ( « Manco était Darth Vader » a dit ma mère plus tard, quand elle m’a raconté l’histoire.) « Je suis l’une des personnes les plus importantes que vous êtes susceptible de rencontrer » , a-t’il dit. La vie n’a pas été facile, Lisa Brennan-Jobs est né dans les années soixante-dix dans une ferme au coeur de la Silicon Valley d’une mère chassant les rêves hippies et d’un père qui voulait changer le monde pour toujours.»

Le livre a déjà suscité plusieurs controverses, en particulier par la femme de Steve Jobs Laurene Powell, qui a dit que la relation entre le père et la fille était très différente de celle que relatée dans le livre.

Pesciolino est disponible sur Amazon au format e-book à 9,99 € et au format papier à 28,94 €.