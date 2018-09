Que diriez-vous d’une Apple Watch Series 4 ronde ? [Vidéo]

Dans moins de 10 jours, Apple dévoilera ses nouveautés de 2018 à l’occasion de sa keynote prévue le 12 septembre. Durant cet évènement très spécial, le géant californien présentera ses trois nouveaux iPhone XS, iPhone XS Plus et iPhone 9 LCD…mais une Apple Watch Series 4 serait également au programme.

Même si la nouvelle Apple Watch ne devrait pas profiter d’un nouveau design, d’après la récente fuite de 9to5Mac de l’Apple Watch Series 4, DBS DESIGNING l’a tout de même imaginé avec un écran et un châssis arrondis.

Ce concept risque de plaire à pas mal de monde, sachant que de nombreux fans d’Apple souhaitent toujours une version ronde de l’Apple Watch. Bien que la forme rectangulaire actuelle de la montre soit idéale pour afficher des informations, les montres rondes sont un peu plus traditionnelles et de nombreuses personnes préfèrent l’apparence d’une montre ronde. Le graphiste Muhsin M. Belaal Auckburaully a donc décidé de créer une version ronde de l’Apple Watch. Le résultat est aussi irréaliste qu’impressionnant :

 

Malheureusement, la technologie actuelle ne permet pas encore de créer une montre ronde avec un écran réellement bord-à-bord. De plus, la carte graphique doit pouvoir être placée d’une certaine façon, et il n’est pas possible d’utiliser la même astuce de conception interne utilisée par Apple sur l’iPhone X. C’est pourquoi les smartwatches rondes ont toujours des bords plus épais. Sans oublier qu’une montre aussi fine n’offrirait pas une bonne autonomie, en raison de la présence d’une batterie tout aussi petite.

Bien que cette Apple Watch ne risque pas de sortir de sitôt, le concept n’en reste pas moins très intéressant.