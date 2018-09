Le clavier Gboard est mis à jour avec l’arrivée du multilingue

Google a effectué une mise à jour importante pour le clavier Gboard, introduisant la saisie multilingue.

Gboard est un clavier qui offre plusieurs fonctions, telles que les mots recommandés ci-dessus et le moteur de recherche intégré : en cliquant sur le logo Google, vous pouvez effectuer de véritables recherches, afficher les principaux résultats et les partager dans l’application.

Il est également possible de rechercher de nouveaux emojis ou GIF à publier immédiatement en un clic. De plus, avec Gboard, vous pouvez rechercher et partager des magasins et des restaurants à proximité, des vidéos et des images, des prévisions météorologiques, des nouvelles et des articles, des résultats sportifs et tout résultat de recherche Google. Vous pouvez ensuite insérer de nouveaux émoticônes et taper rapidement en faisant glisser votre doigt d’une lettre à l’autre.

Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais taper dans plusieurs langues sans avoir à modifier leurs paramètres. Ajoutez simplement les langues souhaitées via l’application Gboard, puis commencez à taper ou défiler.

La saisie vocale a aussi été améliorée et de nouveaux effets de caméra ont été ajoutés pour la fonction de création GIF.

› Télécharger Gboard gratuitement sur l’App Store.