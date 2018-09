iPhone 8 : Apple lance un programme de réparation pour les cartes mères

Apple a annoncé le lancement d’un nouveau programme de réparation de la carte mère de l’iPhone 8 qui, dans certains cas, provoque des redémarrages et des blocages de l’appareil.

Avec l’activation de ce programme, Apple réparera gratuitement les modèles iPhone 8 affectés par le problème de carte mère. La société explique que ce problème concerne un très petit pourcentage d’iPhone 8 affecté par un défaut de fabrication de la carte mère.

Pour vérifier si votre iPhone 8 fait partie de ce programme de réparation, Apple a créé un site Web sur lequel vous pouvez entrer le numéro de série de l’appareil.

Apple affirme que les unités concernées ont été vendues entre septembre 2017 et mars 2018 en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, à Macao, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Il ne devrait donc y avoir aucun problème pour les iPhone 8 vendus en France. Notez que le défaut de fabrication de la carte mère ne s’applique pas à l’iPhone 8 Plus.

Les clients disposant d’un appareil à problème peuvent prendre rendez-vous dans un Apple Store, contacter un fournisseur de services Apple agréé ou demander un service de remplacement par courrier.

Apple affirme que les réparations peuvent être limitées au pays ou à la région d’achat d’origine et que les clients intéressés sont invités à sauvegarder leur iPhone sur iTunes ou iCloud avant de faire la demande.

Le nouveau programme de réparation de la carte logique couvre les appareils iPhone 8 concernés pendant trois ans à compter de la date de vente de l’appareil.