App Store : les applications doivent respecter la politique de confidentialité

Apple a informé tous les développeurs que les nouvelles applications et mises à jour qui seront publiées à l’avenir devront inclure un lien vers la politique de confidentialité de l’éditeur.

Les nouvelles règles entreront en vigueur le 3 octobre et rendront obligatoire l’inclusion de la politique de confidentialité du développeur dans toutes les applications, directement dans les métadonnées de l’application.

Même les applications telles que les utilitaires qui ne se connectent pas à Internet doivent inclure la politique de confidentialité, via une page d’informations hébergée sur un site Web.

Jusqu’à présent, cette obligation ne s’appliquait qu’aux applications utilisant des abonnements, alors qu’à partir du 3 octobre, elle couvrira tous les titres de l’App Store. Apple ne retirera pas les applications existantes non conformes à cette nouvelle indication, mais toute future mise à jour devra garantir la présence d’une URL permettant d’accéder à la politique de confidentialité.

Sur iPhone ou iPad, les clients devront pouvoir cliquer sur le lien vers la politique de confidentialité et le lire via Safari.

Apple explique que les politiques de confidentialité doivent identifier les données collectées par l’application, et comment elles sont utilisées. Il incombe également au développeur de l’application de confirmer que le comportement de toute infrastructure tierce intégrée est conforme à la politique de confidentialité de l’application parente. Apple déclare également que les applications doivent expliquer clairement les règles de conservation des données et décrire en détail comment un utilisateur peut révoquer son consentement et demander la suppression de toutes les données personnelles stockées.

Reste à savoir si Apple supprimera à l’avenir les applications qui enfreignent ces règles de confidentialité.

La nouveauté concerne principalement les développeurs non européens, car pendant quelques mois, la plupart des applications disponibles sur le Vieux Continent doivent déjà être conformes au RGPD et à la plupart des demandes formulées aujourd’hui par Apple.