Téléchargez le nouveau fond d’écran des iPhone XS

Suite à la fuite des premières images des iPhone XS et Apple Watch Series 4, nous avons découvert un tout nouveau fond d’écran d’une planète très colorée.

Cette image pourrait bien être celle que nous retrouverons sur les boîtes des iPhone XS et XS Plus. Elle viendra également s’ajouter à la bibliothèque des fonds d’écran d’iOS 12 lorsque la version finale sera disponible. La bonne nouvelle est que 9to5MAc propose dès à présent de télécharger cette image sur votre iPhone depuis ce lien (l’image sera à la verticale).

Si vous voulez télécharger ce fond d’écran, il suffit de suivre le lien ci-dessus. Et si vous consultez cet article depuis notre application Aphonote (dans le cas contraire, vous nous ferez plaisir en la téléchargeant), veuillez copier le lien de l’image et collez-le dans Safari pour pouvoir l’enregistrer dans votre album photos. Et le tour est joué !!!

D’après 9to5Mac, ce fond d’écran pourrait représenter la planète Jupiter, laquelle remplie un peu plus de la moitié de l’écran de l’appareil tout en cachant intelligemment l’encoche avec son arrière-plan noir.

Les couleurs mettrons davantage en évidence l’écran OLED de l’iPhone X, tout en étant économisant quelque peu votre batterie grâce au noir profond qui entoure la planète. Pour rappel, la version GM d’iOS 12 sera disponible juste après la keynote du 12 septembre.