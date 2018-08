iPhone 2018 : la keynote du 12 septembre à suivre en direct sur Twitter

Si Apple a l’habitude de diffuser ses keynotes depuis son site et ses appareils, il semblerait que Twitter sera également un moyen de suivre en direct la conférence du 12 septembre dédiée aux nouveaux iPhone.

L’information vient d’être dévoilée par une personne anonyme proche des plans d’Apple, selon BGR. L’idée n’est pas mauvaise dans la mesure où beaucoup de monde est présent sur Twitter. Pour Apple, l’utilisation de cette plateforme est excellent moyen de mettre toutes les chances de son côté pour faire savoir que de nouveaux produits sont sur le point de sortir.

À ce propos, il est bon de rappeler que trois nouveaux iPhone sont attendus, mais aussi l’Apple Watch Series 4 et de nouveaux iPad Pro et MacBook. Il est également fort possible que l’AirPower se pointe enfin, avec peut-être les nouveaux AirPods équipés d’un boîtier de charge à induction.