IFROGZ présente sa famille d’écouteurs sans fil Sound Hub et Free Rein

IFROGZ, une marque ZAGG Inc, présente sa gamme d’écouteurs sans fil Sound Hub incluant le Sync, le XD2, le Tone et le Plugz. L’audio sans fil Sound Hub Sync est plus personnalisable que jamais car son récepteur Bluetooth transforme tout appareil avec une prise jack 3.5 mm en appareil sans fil.

Chaque écouteur sans fil de la famille Sound Hub présente une résistance à l’eau IPX-2 pour supporter les entraînements les plus physiques et assurer la garantie Earbud Tips for Life. En effet, IFROGZ remplace les embouts d’écouteurs perdus, usés ou abîmés. Parmi les autres caractéristiques citons la commande sans fil aimantée Sound Hub qui se clipse sur n’importe quel vêtement, diminuant d’autant le poids des écouteurs pour une écoute plus confortable.

« Basée sur le système de commande sans fil Bluetooth qui s’attache au col par un clip propre à IFROGZ, la famille Sound Hub est notre solution universelle la plus impressionnante, offrant une variété d’écouteurs, commente Gavin Slevin, General Manager chez ZAGG International. Le Sound Hub Sync n’apporte pas seulement une connexion Bluetooth pour presque tous les appareils équipés d’une prise jack de 3,5 mm, mais il dispose également de 3 protections en silicone rouge, noire et blanche pour personnaliser davantage les commandes de ses écouteurs ».

Sound Hub Sync : Les écouteurs Sound Hub Sync délivrent un son de haute qualité, intègrent un système de réception sans – fil, et des commandes sans fil pour une plus grande liberté d’écoute. Le récepteur personnalisable transforme tout ce qui a une prise jack de 3.5 mm en appareil sans fil. Les quatre tailles d’embouts garantissent confort et sûreté. Les écouteurs sans fil Sound Hub Sync possèdent une autonomie d’une durée de huit heures maximum 1, des transducteurs de 8 mm pour un son net et une écoute immersive, des attaches de sport amovibles fiables, et sont disponibles en noir et en blanc.

Sound Hub XD2 : Les écouteurs sans fil à double lecteur pour une intégrité sonore inégalée. Les doubles transducteurs en néodyme de 6 mm dans chaque écouteur donnent un son net, clair et bien structuré. D’une autonomie d’une durée de huit heures maximum1, un poids léger, un maintien confortable, ces écouteurs sans fil Sound Hub XD2 sont disponibles en noir, blanc et marine.

Sound Hub Tone : Les écouteurs Sound Hub Tone apportent un confort de niveau supérieur et une bonne qualité d’écoute avec des transducteurs de 12 mm pour une meilleure expérience audio. Leur forme suit la courbe de l’oreille. Les embouts peuvent être ajustables pour être davantage confortables. Ils permettent aussi aux utilisateurs d’écouter leur musique et prendre des appels tout en restant conscients des bruits ambiants. Les écouteurs sans fil Sound Hub Tone possèdent des transducteurs en néodyme de 12 mm pour un son riche, une autonomie de huit heures maximum 1, et des attaches amovibles. Ils sont disponibles en noir/gris, corail/gris, blanc/gris et marine/rouge.

Sound Hub Plugz : Ces écouteurs très légers allientson de qualité et design ergonomique qui s’ajuste à l’oreille. Les trois tailles d’écouteurs proposées offrent une écoute confortable et isolent du bruit extérieur. Les écouteurs sans fil Sound Hub Plugz possèdent des transducteurs en néodyme de 8 mm, une autonomie d’une durée de 6 heures maximum2 et des attaches amovibles pour favoriser leur maintien pendant la pratique du sport. Ils sont disponibles en noir/blanc, rouge/gris, blanc/gris et mauve/rose.

Profils sonores personnalisés

Les écouteurs Sound Hub XD2 disposent de trois profils sonores EQ permettant de choisir un son adéquat. Signature Sound est conçu pour les fréquences de la musique pop et rock. Bass Boost est parfait pour le hip hop et le R&B, et Podcast est fait pour rendre les voix plus claires.

Les écouteurs sans fil Sound Hub Tone et Sound Hub Plugz disposent également de trois réglages EQ : un réglage Music spécialement conçu pour délivrer un son parfait quel qu’il soit, un réglage Movie qui reproduit un son de qualité cinema et un réglage Podcast qui amplifie les voix pour qu’elles sortent clairement.

Outre la famille des écouteurs sans fil Sound Hub, IFROGZ annonce également les écouteurs Free Rein 2.0 Wireless Earbuds.

Micro-écouteurs sans fil Free Rein 2.0 : les écouteurs sans fil Free Rein 2.0 sont un choix parfait pour ce qui veulent emporter leur musique partout. Ils possèdent des transducteurs de 8 mm pour un son excellent, une batterie rechargeable d’une durée de 6 heures maximum2 et des écouteurs magnétiques qui ne gênent pas quand ils ne sont pas utilisés. De plus, des attaches de sport amovibles Free Rein maintiennent les écouteurs pendant les entraînements. Trois tailles d’embouts sont également proposées. Les écouteurs sans fil Free Rein 2.0 offrent une résistance à l’eau IPX-2, et sont disponibles en noir, blanc, rouge et mauve.

Prix et disponibilité

La gamme Sound Range et Free Rein seront disponibles cet automne sur ifrogz.com et chez les principaux revendeurs aux prix de vente suivants :