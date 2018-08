MacBook Air 2012 : bientôt obsolète mais 2 ans de plus pour le SAV

Les MacBook Air 11″ et 13″ de 2012 vont dès le 31 août rejoindre la liste des machines Apple considérées comme « obsolètes ». Mais tout n’est pas perdu…

En effet, bien qu’Apple a pour habitude de rendre obsolète ces machines au bout de 5 à 7 ans de bons et loyaux services, les MacBook Air de 2012 ont droit à un sursis de 2 ans. Le géant de Cupertino a mis en place un programme pilote permettant de prolonger le SAV pour certains produits. Il a d’abord vu le jour pour les iMac 21,5″ et 27″ de mi-2011 mais seulement valable aux États-Unis et en Turquie.

Dans le document interne publié par MacRumors, le cas des MacBook Air de 2012 est différent, Apple a décidé d’offrir 2 ans de SAV supplémentaires mais au niveau mondial, soit jusqu’au 31 août 2020. La seule condition est que la réparation pourra être effectuée si la pièce nécessaire est en stock.

Concrètement, les propriétaires d’anciens MacBook Air ont encore du temps devant eux pour lancer une demande réparation auprès du SAV d’Apple en cas de besoin, ce qui est une excellente nouvelle. Les MacBook Air de 2012 ont beau être âgés, cela n’en reste pas moins encore d’excellentes machines pour de nombreux usages au quotidien.