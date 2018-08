Santé numérique : même YouTube s’y adapte dans une nouvelle mise à jour

YouTube a activé une nouvelle section de son application iOS dédiée au « bien-être numérique », grâce à laquelle les utilisateurs peuvent contrôler le temps passé à regarder des vidéos sur le portail.

Après avoir mis à jour l’application YouTube vers la version 13.33, appuyez simplement sur l’image de votre profil dans le coin supérieur droit et cliquez sur « Durée de visionnage » pour accéder à toutes les statistiques. À partir de cette page, vous pouvez savoir combien de temps nous avons passé à regarder des vidéos sur YouTube aujourd’hui, hier et au cours des sept derniers jours. La moyenne quotidienne du temps passé sur YouTube est également présente.

À partir de la même page, nous pouvons activer la notification qui nous rappelle de faire une pause après 1 heure et 15 minutes d’affichage vidéo (réglage par défaut pouvant être augmenté ou diminué). Il est également possible de désactiver les sons et les vibrations certains jours et heures.

De plus en plus d’entreprises s’adaptent au besoin d’offrir aux utilisateurs un ensemble d’outils pour contrôler le temps passé sur les smartphones, les sites, les services numériques et les applications. Avec iOS 12, Apple a elle-même introduit la fonction « Temps d’écran » conçue pour sensibiliser les utilisateurs sur le temps passé à utiliser l’iPhone.