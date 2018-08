Mise à jour de Telegram avec la fonction « Exceptions »

Telegram a sorti une nouvelle mise à jour de son application laquelle reçoit la fonction « Exceptions ». Parmi les nombreuses fonctions, Telegram vous permet d’envoyer des messages texte, des photos, des documents, des vidéos et tout type de fichier à des personnes et à des groupes de personnes.

Dans cette application, tous les messages sont cryptés et, si la fonction de conversation secrète est activée, ils peuvent être programmés pour s’autodétruire après un certain temps, ne pas être envoyés à d’autres utilisateurs et ne laisser aucune trace sur les serveurs de l’entreprise. Telegram prend également en charge les robots pour recevoir des réponses automatiques de toute nature.

Cette mouture 4.9.1 apporte une nouvelle section baptisée « Exceptions », visible dans les paramètres de notification qui répertorie tous vos chats avec des notifications personnalisées. De plus les développeurs ont améliorer l’algorithme de hachage de mot de passe pour mieux protéger les données de Telegram Passport.

› Télécharger Telegram gratuitement sur l’App Store