L’application PayPal est de plus en plus axée sur les paiements P2P

PayPal a annoncé une mise à jour imminente de l’application iOS axée sur les fonctions d’envoi et de demande d’argent. Cette mise à jour intervient à un moment où PayPal est confronté à la concurrence Apple Pay Cash aux États-Unis.

Avec un post publié sur le blog officiel, PayPal explique que la nouvelle interface de PayPal pour iOS sera bientôt repensée pour améliorer l’expérience utilisateur, en simplifiant son utilisation et sa navigation.

L’objectif principal est de permettre aux utilisateurs d’envoyer et de demander de l’argent plus facilement et rapidement, grâce aux boutons « Envoyer et recevoir » qui sont maintenant au premier plan et au milieu.

PayPal explique qu’il s’agit d’une des fonctions les plus utilisées par les utilisateurs et qu’il était donc temps de la rendre plus simple et plus immédiate à utiliser. Bien qu’elle ne soit pas écrite dans le post officiel, cette mise à jour a également été conçue pour l’arrivée aux États-Unis d’Apple Pay Cash, le système Apple qui permet précisément d’effectuer des paiements P2P.

La mise à jour sera disponible pour tous dans quelques jours.

› Télécharger PayPal gratuitement sur l’App Store.