Bons plans Sosh : forfait 50Go à 9,99 €/mois & 20Go à 4,99 €/mois

Sosh propose aujourd’hui deux jolies promotions sur ses forfaits de 50 Go et 20 Go lesquels sont respectivement à 9,99 €/mois et 4,99 €/mois pendant 12 mois.

Pour bénéficier de ces tarifs, il vous faudra simplement entrer le code « YO » lors de votre commande afin d’appliquer la remise. Le forfait à 9,99 €/mois dispose de 50Go d’Internet, des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe (Suisse/Andorre comprise) et les DOM, des SMS illimités depuis la France vers l’Europe et les DOM, et des appels illimités depuis la France vers les fixes d’Europe, des DOM et vers les fixes et mobiles des États-Unis et du Canada. Le prix repassera ensuite à 24,99 €/mois au bout d’un an.

L’autre forfait à 4,99 €/mois a droit à 20Go d’Internet, aux appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe (Suisse/Andorre comprise) et les DOM, en plus des SMS illimités depuis la France vers l’Europe et les DOM. Le prix repassera à 9,99 €/mois au bout d’un an.

Voilà une belle occasion de faire des économies, pile-poil pour la rentrée 2018 !

› Accéder aux offres Sosh