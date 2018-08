App Store : Apple risque de perdre 16 milliards de dollars de revenu

Suite à la décision de Netflix de supprimer l’achat d’abonnements in-app sur iOS, certains analystes estiment que cela pourrait être qu’un début et qu’Apple pourrait perdre des milliards de dollars de revenus.

Dans une nouvelle note, Macquarie Research a déclaré que les développeurs pourraient bientôt persuader Apple de réduire les commissions requises sur l’App Store, en particulier pour les achats intégrés. Actuellement, la société ponctionne une commission de 30% sur chaque application achetée, pour les achats intégrés et les abonnements dans les applications. Ce pourcentage tombe à 15% pour les abonnements in-app à partir de la deuxième année d’abonnement.

Selon les analystes, Apple doit nécessairement revoir ces paramètres et réduire sa commission si elle ne veut pas risquer une réaction des développeurs. Déjà à l’heure actuelle, plusieurs développeurs ont souligné que les niveaux de commission sur l’Apple Store et Google Play étaient trop élevés et qu’une position ferme pourrait être prise prochainement. Par exemple, Epic Games a déjà désactivé les achats intégrés de Fortnite dans la version Android.

Avec un abaissement des commissions nécessaires, peut-être à 15%, Apple devrait toutefois se retrouver avec environ 16 milliards de moins d’ici 2020.