Losing Earth : une future série Apple basée sur l’article du New York Times

Apple a acquis les droits pour développer une série télévisée basée sur l’article du New York Times intitulé « Losing Earth: The Decade We Almost Stopped Climate Change ».

Écrit par Nathaniel Rich, Losing Earth est rapidement devenu l’un des articles les plus lus et les plus importants de ces dernières années pour le New York Times. Le texte deviendra également un livre qui sera publié aux États-Unis d’ici la fin de l’année.

L’article couvre une période de dix ans, de 1979 à 1989, une décennie durant laquelle « l’humanité a étudié la science du changement climatique et s’est étonnamment rapprochée de la recherche d’une solution, mais n’a finalement pas réussi à agir en raison de diverses forces politiques ». À cette époque, un petit groupe de scientifiques, de militants et de politiciens américains a tenté de sauver le monde de la dévastation et du changement climatique avant qu’il ne soit trop tard. L’article a été écrit après plus de 18 mois d’études, de rapports et d’entretiens.

Pour le New York Times, Losing Earth est une pièce de journalisme très importante qui, au fil des ans, a été lue par des millions de personnes à travers le monde. Le journal a reçu des dizaines d’offres, mais la proposition d’Apple a finalement été acceptée pour devenir une série télévisée.

La série sera produite par Anonymous Content, une société connue pour des films tels que « Spotlight », « The Revenant », « Collateral Beauty » et des séries télévisées telles que « True Detective », « Mr. Robot »et « 13 raisons Why ».

Rich sera le producteur exécutif de la série avec Steve Golin, fondateur de Anonymous Content.