Les conversations Skype sont maintenant chiffrées de bout en bout

À l’instar de iMessage, Skype a enfin déployé les conversations chiffrées de bout en bout, permettant aux utilisateurs de converser sans craindre la moindre fuite.

C’est en effet après une longue phase de test que la plateforme a opté pour cette méthode bien plus sécurisée qu’elle ne l’était jusqu’ici. Par ailleurs, Skype ne détient pas les clés pour déchiffrer les conversations entre deux personnes, ce qui pourrait par exemple être demandé par une quelconque agence gouvernementale dans le cadre d’une enquête.

Pour bénéficier de ces échanges sécurisés, vous devez d’abord lancer une nouvelle conversation, activer l’option « Conversation privée » avant de choisir votre contact. L’autre personne devra alors accepter cette conversation privée sous 7 jours.

Notez que chacune de vos conversations privées ne mélangera pas aux autres non sécurisées. De plus, l’utilisateur n’aura pas la possibilité de partager des images GIF, ni même envoyer de l’argent. Pour garantir la sécurité de ce mode, Skype ne permet pas non plus de synchroniser les conversations avec vos autres appareils où est actif votre compte Skype. Il sera nécessaire d’envoyer une nouvelle invitation à votre contrat pour poursuivre voter conversation privée sur un autre dispositif. Précisons également que vous ne serez pas en mesure de récupérer l’historique de la conversation.

› Télécharger Skype pour iPhone gratuitement sur l’App Store

› Télécharger Skype pour iPad gratuitement sur l’App Store