SBK Team Manager arrive bientôt sur l’App Store

Digital Tales, un éditeur de logiciels italien également présent sur l’App Store depuis des années, a annoncé la sortie de SBK Team Manager sur iOS.

SBK Team Manager vous permettra de gérer tout le travail d’équipe sur la piste et de découvrir comment fonctionne une véritable équipe et à quel point il peut être difficile de gérer des ingénieurs, des mécaniciens, des techniciens et un grand nombre de données, qui, si elles sont bien utilisées, feront la différence. Sans une bonne équipe, même le meilleur pilote ne peut prétendre à la victoire.

SBK Team Manager offrira des graphismes 3D pour smartphones et tablettes et présentera un gameplay divisé en trois étapes spécifiques : le budget de la recherche, puis les sponsors de leur gestion, la pré-course et la phase de la course elle-même, avec le mode live de course 3D, ce qui permettra de suivre la course en temps réel, en interaction avec les conducteurs par l’intermédiaire de la carte d’interface tactique et la fosse. Comme toujours, il y aura toutes les licences World Superbike officielles.

En attendant sa sortie, vous pouvez déjà voir à quoi ressemblera SBK Team Manager dans ce teaser :