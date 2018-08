Apple pourrait payer le succès de l’iPhone X

Si au cours des premiers mois de disponibilité de l’iPhone X, différents analystes ont parlé de flop, les faits et les données ont déjà démenti ces prédictions. Le dernier smartphone d’Apple a été un succès et continue à bien se vendre, à tel point qu’on le considère aujourd’hui comme un problème pour l’entreprise.

L’analyste Pierre Ferragu de New Street Research estime que les ventes élevées de l’iPhone X pourraient nuire à Apple dans les prochains mois : « L’iPhone X a été un grand succès et a été bien accueilli par les consommateurs. Le succès a été tel que nous pensons qu’il continuera à bien se vendre à l’avenir. Cela pourrait être un problème pour l’entreprise. »

Selon l’analyste, étant donné que l’iPhone X se vend si bien ces derniers mois, les ventes de l’iPhone 2018 pourraient être affectées : « Pour nous, la sortie d’un modèle OLED avec un écran plus grand et un modèle LCD à un coût plus de contenu ne suffira pas à compenser le déficit résultant des nombreux utilisateurs ayant acheté l’iPhone X ces derniers mois. »

Un appareil qui se vend bien n’est jamais un problème, bien au contraire. Et s’il est vrai que beaucoup continuent d’acheter l’iPhone X malgré la sortie imminente des nouveaux modèles, cela ne compromettra guère les ventes futures. Peut-être, le seul appareil à être affecté sera le nouvel iPhone Xs (non officiel) de 5,8 pouces, mais les deux nouveaux modèles de 6,5 pouces et 6,1 pouces pourraient vraiment dépasser tous les records.