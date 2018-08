iPhone 2018 : une recharge Qi plus rapide grâce une batterie en cuivre

Disponible depuis l’an dernier sur les iPhone X et iPhone 8 (Plus), la recharge sans fil pourrait bien être plus rapide sur au moins l’un des trois nouveaux iPhone attendus le mois prochain.

À ce jour, les iPhone de 2017 sont équipés d’une batterie à base de FPC (ferrite polymer composite), ce qui présente une résistance supérieure à celle du cuivre. C’est pourquoi, Apple aurait opté cette année pour une batterie en cuivre sur l’un des trois modèles, selon le China Times : « La résistance de la bobine de fil en cuivre est si faible qu’elle peut compenser les effets thermiques générés par l’augmentation de la puissance, permettant essentiellement aux ingénieurs Apple d’augmenter la puissance de la bobine sans la surchauffer, ce qui se traduirait par un chargement sans fil plus rapide et plus efficace. »

En revanche, il est encore trop tôt pour savoir si cette solution permettra d’avoir une charge supérieure à 7,5 W, déjà prise en charge par les modèles actuels d’iPhone. Notez que les appareils haut de gamme de Samsung offrent une charge sans fil de 10 W.

Une batterie plus rapide à charger et plus efficace, en voilà une bonne idée pour 2018 ! Au passage, le retard du lancement de l’AirPower pourrait être également liée à ce changement…