Apple Watch Series 4 : 6 nouveaux modèles repérés dans les documents de l’EEC

Dans trois semaines, Apple devrait tenir sa traditionnelle keynote dédiée aux nouveaux iPhone, laquelle sera probablement l’occasion de découvrir l’Apple Watch Series 4.

À ce sujet, Consomac a découvert dans les documents de l’Eurasian Economic Commission (EEC) 6 nouvelles références liées à la future Apple Watch 4 : A1977, A1978, A1975, A1976, A2007 et A2008. Apparemment, il n’y aura donc que 6 déclinaisons, contre 8 l’an dernier, départagées en fonction de leur finition et les versions 4G. Cela signifie peut-être qu’Apple mettrait fin aux modèles Céramique.

En l’état actuelle des choses, il est impossible de connaître réellement les plans de la firme californienne, mais ces références ne laissent plus de place au doute.

D’après les rumeurs, l’Apple Watch Series 4 devrait garder le même design, à la différence que l’écran serra légèrement plus grand tout en gardant la même taille de châssis. Autre point important, l’autonomie. Elle pourrait bien être meilleure dans la mesure où la batterie gagnera également en capacité. Bien sûr, un nouveau processeur est attendu afin d’offrir des performances accrues et une meilleure fluidité et stabilité du système. Pour finir, il n’est pas exclu que de nouveaux capteurs soient intégrés pour une meilleur suivi de la santé de son propriétaire.

Pour information, la keynote devrait avoir lieu autour du 12 septembre…patientons d’ici là pour découvrir enfin cette nouvelle Apple Watch Series 4.