😱 Jusqu’à 30% remboursés : iPhone X à 800 €, iPhone 8, iPhone 7 dès 322 €

Rakuten-PriceMinister propose aujourd’hui une nouvelle offre de remboursement jusqu’à 30% sur vos achats incluant les iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 et bien plus.

Si vous êtes membre du Club-Rakuten (inscription gratuite), alors vous pourrez recevoir des bons d’achats à utiliser lors de votre prochaine commande sur PriceMinister. Notez que le code CLUB1599 est valable sur toutes les offres listées ci-dessous et sur toute la boutique. De plus, s’il s’agit de votre première commande sur le site, vous pouvez bénéficier de 15 € de remise immédiate en plus dès 300 € d’achat avec le code HIGH-TECH à saisir lors de la validation de votre panier.

iPhone 7

› iPhone 7 32 Go Or Rose – Occasion Neuf : 357,99 € + 35,80 € remboursés en bon d’achats – il vous revient à seulement 322,19 €

› iPhone 7 32 Go Noir mat – Occasion Neuf : 357,99 € + 35,80 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 7 32 Go Argent – Occasion Neuf : 357,99 € + 35,80 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 7 32 Go Noir – Neuf : 504,99 € + 60,60 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 7 Plus 32 Go Noir mat – Occasion Neuf : 519,59 € + 52 € remboursés en bon d’achats

iPhone 8

› iPhone 8 64 GO Gris sidéral – Occasion Neuf : 648 € + 97,20 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 64 GO Gris sidéral : 648 € + 97,20 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 64 GO RED : 644,99 € + 64,50 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 Plus 64 GO RED : 735 € + 110,25 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 Plus 64 GO Gris sidéral : 737,50 € + 73,80 € remboursés en bon d’achats

iPhone X

› iPhone X 64 GO Gris – Reconditionné à Neuf : 924,60 € + 92,50 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 64 GO Gris : 889 € + 88,90 € remboursés en bon d’achats – il vous revient à seulement 800,10 €

› iPhone X 64 GO Gris : 952 € + 142,80 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 256 GO Argent : 1089,99 € + 109 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 256 GO Gris sidéral : 1110,88 € + 111,10 € remboursés en bon d’achats

Autres offres

› Apple TV 4K 32Go : 156,82 € + 23,55 € remboursés en bon d’achats

› AirPods Blanc – Apple : 142,88 € + 14,30 € remboursés en bon d’achats

› iPad (2018) Wi-Fi 32 Go 9.7 pouces Argent : 309 € + 46,35 € remboursés en bon d’achats