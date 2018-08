DiRT Rally disponible à moitié prix sur le Mac App Store

Le jeu DiRT Rally, sorti en novembre 2017 sur Mac, profite actuellement d’une baisse de prix de moitié sur le Mac App Store. Normalement vendu 35 €, il est en ce moment à seulement 17,99 €.

DiRT Rally vous promet de vivre de grands moments sur des circuits qui graphiquement sont époustouflants. Et pour que vos courses soient encore plus incroyables, vous pourrez prendre le volant de plus de 40 bolides, et montrer de quoi vous êtes capable dans les six championnats comportant pas moins de 70 étapes.

« Bouclez votre ceinture et lancez-vous à toute allure sur les circuits les plus dangereux au monde, dont des forêts de pins détrempées du Pays de Galles et des flancs de coteaux instables au cœur de la Grèce ! »

Bien sûr, une bonne machine sera nécessaire pour faire tourner le jeu sans problème. Voici ce que conseillé le studio Feral Interactive avant de passer à l’achat du jeu :

Le jeu est pris en charge par les Mac suivants. Pour connaître le modèle de votre Mac et sa date de sortie, sélectionnez À propos de ce Mac depuis le menu Pomme de votre barre des menus :

Les ordinateurs indiqués ci-dessous peuvent exécuter le jeu, mais leurs caractéristiques ne répondent pas aux normes requises pour la prise en charge officielle.

Tous les MacBook Airs sortis depuis mi-2012 sans un processeur de 1.6 GHz i5 ou mieux

Tous les MacBooks sortis entre le début de 2016

› Télécharger DiRT Rally sur le Mac App Store : 17,99 €