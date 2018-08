Un nouveau MacBook Air pourrait sortir le mois prochain

Après avoir lâchés quelques rumeurs sur les futurs iPhone, TrendForce revient avec une prédiction qui concerne directement la gamme MacBook. Apple pourrait en effet lancer un tout nouveau MacBook Air d’ici la fin du troisième trimestre.

Bien que les détails soient encore assez minces, la nouvelle machine serait équipé d’un écran Retina et profiterait de nouvelles performances, rendant ce nouveau MacBook Air plus puissant. Son prix serait également plus abordable que le MacBook 12″, il est question d’un tarif de 999 dollars aux États-Unis.

Avec ce MacBook, Apple envisagerait d’attirer une catégorie de personnes au budget serré, ou qui n’ont tout simplement pas besoin des performances d’un MacBook Pro. TrendForce croit savoir que son lancement pourrait intervenir vers la fin septembre.

Si le cabinet dit vrai, il n’est pas à exclure que le géant californien présente sa machine au cours de la prochaine keynote dédiée aux trois nouveaux iPhone. Selon la rumeur, la conférence annuelle pourrait se tenir autour du 12 septembre.

Cette fin d’année risque d’être riche en produits, puisqu’on attend aussi au moins un nouvel iPad Pro et l’Apple Watch Series 4. L’attente ne sera plus très longue, c’est désormais pas qu’une question de semaines avant qu’Apple dévoile officiellement tous ses nouveaux appareils 2018.