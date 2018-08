Le futur Moto P30 de Motorola ressemble étrangement à l’iPhone X

Décidément, Motorola semble aussi rencontrer un manque d’inspiration à tel point que son prochain smartphone, le Moto P30, est une pure copie de l’iPhone X.

La ressemblance est telle que les novices pourraient confondre les deux appareils. La face avant embarque la même encoche que l’iPhone X, et au dos, on retrouve le double objectif avec le flash au milieu. Les images ci-dessous, publiées par AndroidPure, sont très parlantes. Le Moto P30 est un vrai clone de l’iPhone X.

En revanche, le Moto P30 n’a pas les mêmes caractéristiques puisqu’il embarque un écran de 6,2″, un double objectif de 16 Mpx & 5 Mpx, un processeur octo-cœur accompagné de 6Go de RAM, une batterie de 3 000 mAh et sera proposé avec un stockage de 64 et 128 Go. Pour l’heure, Motorola n’a annoncé aucune date de lancement, ni de prix, mais il devrait avoisiner les 1 999 yens (255 €).

De toute évidence, Motorola a bien des difficultés à tenir sur la longueur face à la rude concurrence comme en témoigne ce clone de l’iPhone X. Peut-être que la société devrait embaucher de vrais designers et de nouvelles têtes pensantes. Cela lui permettrait alors de concevoir des smartphones au design plus personnel…