Shortcuts beta, l’intégration à HomeKit arrive

Apple a publié une nouvelle mise à jour bêta pour l’application Shortcuts, utile pour créer différents automatismes via Siri.

Il n’y a pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités introduites dans cette nouvelle version, mais certains bêta-testeurs ont réussi à trouver une petite nouveauté, bien que très limitée pour le moment. En fait, les raccourcis peuvent désormais s’intégrer à HomeKit, même avec les suggestions contextuelles d’iOS 12 bêta 6.

Selon AppleInsider, grâce aux suggestions de Siri, il était possible de créer de nouveaux automatismes avec HomeKit, mais les restrictions sur les suggestions de Siri rendent le processus assez compliqué et relativement limité fonctionnellement parlant. Au lieu d’afficher une liste des actions HomeKit disponibles directement dans les raccourcis et créer leurs propres flux de travail, les utilisateurs doivent d’abord activer une scène dans l’application Home, allez aux liens et contrôle d’accès via les suggestions Siri ; un processus un peu tordu et limité qui nécessite encore des ajustements.

Cette nouvelle version a également reçu quelques corrections de bugs et des améliorations sur les performances générales de l’application elle-même. Apple devrait simplifier et approfondir la gamme des fonctions de cette nouvelle application dans les prochaines versions.