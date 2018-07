Apple publie la seconde bêta publique d’iOS 12 et de tvOS 12 + l’app Shortcuts

La deuxième version bêta publique d’iOS 12 et tvOS 12 est disponible, avec des améliorations concernant la stabilité et les bugs.

Cette seconde bêta correspond en fait à la troisième bêta pour les développeurs, apportant avec elle les mêmes fonctionnalités. Nous vous rappelons que cette version d’iOS 12 (et même tvOS 12), est une version de test qui comporte des bugs (pas beaucoup) qui peuvent compromettre ou réduire la stabilité et les performances de votre appareil, ainsi que réduire son autonomie.

Bien entendu, vous pourrez prévisualiser les nouveaux Animoji, Memoji et la nouvelle fonction Temps d’écran, pour surveiller la quantité et la manière dont vous utilisez votre appareil. Vous pouvez également vous familiariser avec les raccourcis de Siri ainsi qu’avec les nouvelles fonctionnalités du mode Ne pas déranger. Pour en savoir un peu plus sur toutes les nouveautés d’iOS 12, nous vous invitons à lire nos précédents articles sur le sujets à cette adresse.

Pour profiter de la bêta publique d’iOS 12, il faut ouvrir un compte de bêta-testeur gratuitement. Il suffira ensuite d’installer le profil bêta d’iOS, et d’aller dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour voir cette bêta.

Compte tenu de nos derniers tests sur les trois bêtas pour les développeurs, nous pouvons au moins vous rassurer sur la bonne stabilité globale du système, qui nécessite encore une optimisation au niveau de l’autonomie. Cependant, il est bon de noter que de nombreuses applications ne sont évidemment pas encore totalement compatibles, donc vous pouvez rencontrer des anomalies qui ne sont pas dues aux développeurs de l’application, mais à iOS 12.

Apple a également sorti la bêta de son application Shorcuts (basée sur l’app Workflow rachetée par Apple en début d’année). Shortcuts est une application qui permet de créer des raccourcis personnalisés ou encore des tâches précises à la manière de Workflow. Pour l’heure, la bêta s’adresse aux développeurs qu’Apple sélectionnera suite à leur inscription, avant d’arriver en version finale avec iOS 12 cet automne.

Ne manquez pas de nous faire savoir dans les commentaires quelles sont vos impressions générales sur cette seconde bêta et les nouvelles fonctionnalités introduites.