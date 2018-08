Que vaut la nouvelle Galaxy Watch de Samsung comparée à l’Apple Watch ?

Hier, Samsung a présenté son nouveau smartphone, le Galaxy Note 9. En marge de cette annonce, la firme sud-coréenne a également levé le voile sur sa Galaxy Watch.

Ce nouveau dispositif, disponible à partir du 24 août, vient remplacer la Gear S3 lancée par la société deux ans en arrière. Cette montre ressemble beaucoup à la Gear S3 Classic, mais ses spécifications externes ressemblent beaucoup à celles de l’Apple Watch. Par exemple, on retrouve les coloris or rose, argent et noir. Elle est également disponible en deux tailles, en 42mm et 46mm.

Comme vous pouvez le voir, la montre conserve la forme circulaire de ses prédécesseurs. La version 46mm a une épaisseur de 46mm x 49mm sur 13mm et pèse 63 grammes. En revanche, le modèle 42 mm mesure 41,9 mm sur 45,7 mm sur 12,7 mm et pèse 49 grammes.

Concernant son affichage, la Galaxy Watch utilise un verre Corning Gorilla DX+ avec un écran AMOLED en dessous. Samsung promet qu’elle est totalement protégée contre l’eau, certifiée pour la submersion 5ATM avec certifications IP68 et MIL-STD-810G.

Les deux versions embarquent un écran AMOLED, toujours actif, avec une résolution de 360 ​​x 360. La plus petite version comprend un écran de 1,2 pouce, tandis que la plus grande dispose d’un écran de 1,3 pouce. Comme la Gear S3, le Galaxy Watch conserve le système d’exploitation Tizen de Samsung.

Enfin, en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, Samsung affirme que la montre peut être utilisée pendant plusieurs jours entre deux recharges ou jusqu’à plus de 80 heures sur le modèle 46 mm contre 45 heures sur le modèle 42 mm.

Il sera intéressant de voir comment la quatrième génération de l’Apple Watch se mesurera face à la Galaxy Watch. L’Apple Watch Series 4 devrait être annoncée le mois prochain avec les trois nouveaux iPhone : iPhone XS, iPhone XS Plus et l’iPhone LCD de 2018.

Pour information, la Galaxy Watch est au prix de 329,99 $ par le premier modèle, et 349,99 $ pour le second.