WhatsApp : une faille met en danger l’authenticité des messages envoyés !

WhatsApp est toujours au centre du problème de sécurité, avec une faille et son exploit qui permet à des personnes mal intentionnées de lire et de modifier des messages.

Dans l’affaire de San Bernardino, le FBI avait eu du mal à trouver une personne capable de déverrouiller le code de l’iPhone 5c du tueur sans formater l’appareil, le tout pour accéder à l’intégralité du chat WhatsApp.

Heureusement pour la suite de l’enquête, une solution a été trouvée mais elle a coûté plus d’un million d’euros. Le FBI est en effet passé par Cellebrite, une société israélienne, qui garantissait le succès de l’opération mais à ce prix. Aujourd’hui, nous parlons d’une entreprise du même pays qui s’occupe également de CyberSecurity et a annoncé qu’elle avait des informations sur les failles intégrées dans WhatsApp. Celles-ci sont dues à la rédaction de messages texte dans les deux groupes et aux conversations privées qui sont manipulées entre l’envoi et la réception du message lui-même.

Grâce aux failles susmentionnées, un pirate pourrait modifier le contenu du texte avant même de l’envoyer ! Un tel défaut, placé entre les mains des pirates informatiques, pourrait vraiment signifier un problème incroyablement pertinent. Vous pourriez facilement distinguer une entreprise via WhatsApp en affichant des messages manipulés et le nom de personnes sans méfiance.

L’entreprise est informée de ce problème, et a déjà une équipe qui travaille pour trouver la solution et la publier via une mise à jour.

 

La vidéo ci-dessus montre comment toute une série d’attaques légèrement différentes mais dangereuses sont utilisées sous toutes leurs formes. Nous savons comment le service est utilisé par des milliards de personnes et que tous n’ont pas la possibilité de savoir et de comprendre si leur profil est manipulé ou non, mais c’est précisément là qu’il faut davantage de protection et de sécurité.