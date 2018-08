Apple a décidé de célébrer l’initiative dédiée aux étudiants-développeurs appelée « Everyone Can Code » avec une session spéciale à Chicago.

La session Today at Apple était intitulée « One Summer Chicago Student App Showcase ». Pendant la session, les étudiants qui ont participé au programme One Summer Chicago ont eu l’occasion de présenter leurs applications Swift sur l’écran d’Apple en face de beaucoup de spectateurs.

Le maire de Chicago, Rahm Emanuel, a célébré l’événement sur Twitter avec une galerie d’images. Tim Cook a également partagé ses félicitations aux étudiants :

#OneSummerChicago youth are demoing apps they built through @Apple ‘s Everyone Can Code program! This summer they learned to code in Swift. #CS4ALL pic.twitter.com/gR34USYl4u

Young developers like Fahmeen, Afreen and Amelia are building apps to help their local communities. Thanks to @ChicagosMayor and @1summerchicago for helping us showcase some of the creativity and passion coming out of our Everyone Can Code initiative in Chicago. pic.twitter.com/GeFDmYTEY4

— Tim Cook (@tim_cook) 9 août 2018