Creative Selection, la création du premier iPhone dans un livre

Ken Kocienda, ancien ingénieur de Cupertino en vigueur de 2001 à 2016, a été l’une des ressources les plus importantes de ces dernières années chez Apple et a joué un rôle clé dans la création du premier modèle de l’iPhone, le smartphone qui a révolutionné monde pour toujours. Bientôt, certains processus de création de périphérique seront rassemblés dans un livre intitulé « Creative Selection ».

Le nouveau livre contiendra une histoire intéressante sur les processus de conception d’Apple de l’intérieur, des anecdotes, des curiosités sur iPhone et iPad et une vision de l’environnement de travail dans l’entreprise sous la direction du co-fondateur Steve Jobs.

Ken Kocienda se trouvait au rez-de-chaussée de l’entreprise en tant que spécialiste, avec des responsabilités importantes en termes de test de nouvelles interfaces utilisateur et de création de logiciels puissants, mais également faciles à utiliser pour des produits tels que l’iPhone et l’iPad. Parmi les lignes du livre, nous trouverons de nombreuses histoires qui expliqueront la symbiose maximale entre le développement de logiciels et de produits montrant comment il travaillait sur une technologie de pointe dans l’une des sociétés les plus admirées au monde.

L’équipe de 9to5mac a publié aujourd’hui un extrait du livre qui parle de certains aspects de la conception du clavier virtuel, fournissant aux fans et pas seulement une idée de la conception du clavier du logiciel iPhone.

Creative Selection, dans le processus de conception d’Apple à l’âge d’or de Steve Jobs, sera en vente à partir du 4 septembre 2018 et peut déjà être pré-commandé en format numérique à la fois sur iBooks et Amazon.