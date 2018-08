Apple Pay Cash élu meilleur service de transfert d’argent

Voilà un rapport qui aura un bon impact sur les utilisateurs. L’association Consumer Reports s’est en effet penché sur les services dédiés au transfert d’argent comme Apple Pay Cash.

Parmi les autres services, on retrouve Venmo, Cash App, FaceBook Messenger et Zelle. Consumer Reports a pris en compte différents paramètres pour classer chacun des services comme l’authentification de paiement, la sécurité, la confidentialité des données, le support client et l’accessibilité du service.

En tenant compte de tous ces paramètres, Apple Pay Cash se place à la première place avec un score de 76. À cette occasion, Apple a déclaré : « Apple Pay Cash est unique du point de vue de la facilité d’utilisation, de la confidentialité et de la sécurité, car Apple Pay Cash fonctionne de manière transparente grâce au matériel, aux logiciels et au service tous combinés. »

Derrière Apple, Venmo pend la seconde position du classement avec un score de 69, suivi de l’application Cash de Square avec un score de 64, puis Facebook Messenger en quatrième place avec un score de 63. Quant à Zelle, elle prend la cinquième place avec un score moyen de 50.

Pour rappel, Apple Pay Cash n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis pour le moment, mais le service pourrait faire ses premiers pas prochainement dans d’autres pays.