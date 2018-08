Safari et iOS leaders incontestés du marché américain

Une nouvelle enquête réalisée à l’étranger confirme le véritable leadership d’Apple et de sa plate-forme iOS. Plus précisément, le nouveau rapport d’analyse de MixPanel, basé sur une enquête menée aux États-Unis, a révélé les dernières tendances en matière de navigation et de systèmes d’exploitation Web.

Les données issues de cette statistique sont une victoire écrasante d’iOS, qui a facilement battu Android avec une nette préférence de 65,5% des américains. Cependant, le système d’exploitation mobile de Google a pris une part nettement significative de 34,46% dans certains États comme l’Alaska et le Connecticut, la part d’Apple a même dépassé 75%.

« Dans certains États, l’utilisation d’iOS est très élevé – environ les trois quarts ou plus de la population utilise le système d’exploitation Apple – y compris: Alaska (77,88% contre 22,12% iOS Android), Connecticut (76,94% contre 23,06%) et Rhode Island (75,50% contre 24,5%). New York (72,57% contre 27,43%) et la Californie (66,72% contre 33,28%) ont également affiché des données encourageantes. »

À la lumière de ces données, il s’ensuit que Safari détient le sceptre du navigateur le plus utilisé aux États-Unis, avec une préférence de 58,06% des utilisateurs interrogés ; Google Chrome enregistre une part de 32,48%, tandis que Facebook se classe troisième, avec 8,82% du trafic mobile généré via le navigateur intégré.

De nouvelles données qui ne font que confirmer la force de Cupertino sur le marché mobile américain.