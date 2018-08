« See » : Sylvia Hoeks et Archie Madekwe rejoignent le casting de la série d’Apple

Après Alfre Woodard et Jason Momoa, Apple continue de recruter de nouvelles têtes pour sa future série « See ». Selon Variety, le casting se fera également avec l’actrice Sylvia Hoeks, connue pour ses rôles dans Blade Runner 2049, Overspell ou encore The Girl in the Spider’s Web.

Archie Madekwe tiendra également un rôle dans la série « See ». Archie est un jeune acteur qui aa notamment joué dans known for Legacy ( 2015), Untitled Ari Aster Project (2019) et Informer (2018).

See sera une série télévisée dramatique dans un monde futur, avec un scénario écrit par Steven Knight déjà connu pour la série Peaky Blinders. Le directeur sera Francis Lawrance (The Hunger Games).

Les épisodes devraient être au nombre de 8, mais pour le moment nous ne connaissons pas le montant investit par Apple, ni même quand aura lieu la diffusion sur Apple Music et iTunes.