Pro Tech Toolkit : Réparer facilement son iPhone avec le kit d’outils de iFixIt

Réparer son iPhone par ses propres moyens n’est pas chose simple surtout quand on ne dispose pas des bons outils. Avec le kit Pro Tech Toolkit de iFixIt, vous pourrez non seulement réparer votre iPhone/iPad mais aussi votre MacBook ainsi que plein d’autres appareils électroniques.

Comme le dit si bien iFixIt, le Pro Tech Toolkit est un « Kit d’outils haute performance pour toutes sortes de réparations », et ce n’est rien de le dire. Il dispose en effet de plusieurs outils utiles au démontage ainsi que de 64 embouts de tournevis.

Grâce à ce kit d’outils, il deviendra plus simple de mettre les mains dans vos appareils, et éviter de payer quelqu’un pour le faire. Bien évidemment, il dépendra de la réparation et de vos connaissances (des tutos de toutes sortes existes sur la toile), sans oublier de vérifier que votre appareil est hors garantie. Par exemple, si vous devez remplacer un écran d’iPhone, ce kit est parfait pour y parvenir sans difficulté. Il faudra juste acheter l’écran sur Ebay ou chez un revendeur tiers. Au final, le coût de la réparation sera divisé au minimum par trois, sans compter que vous pourrez aussi réparer les appareils de votre entourage.

Kit d’outils haute performance pour toutes sortes de réparations.

Parfait pour les professionnels de la réparation ainsi que les bricoleurs.

Contient les outils nécessaires antistatiques pour visser, ouvrir, fouiller, piquer et soulever pendant la réparation et l’entretien des appareils électroniques grand public.

Complètement revisité pour ne contenir que les outils nécessaires et rien d’inutile.

Le kit contient

Bracelet antistatique – pour protéger les appareils électroniques des dégâts dus aux décharges électrostatiques (DES)

Petite ventouse – ventouse pour les objets difficiles à saisir

3x iFixit Opening Tool – outils en plastic souple pour ouvrir et fouiller

6x iFixit Opening Picks – médiators fins pour ouvrir les appareils électroniques

Pincette croisée avec pointes en nylon – pour tenir votre travail

Pincette antistatique courbée – avec mâchoire dentelée pour une meilleure prise

Pincette antistatique arrondie – avec mâchoire dentelée pour une meilleure prise

Plastic Spudger – spatules solides et antistatiques

Halberd Spudger – cette spatule antistatique dispose d’un crochet pour creuser, gratter, et tirer

Metal Spudger – spatule en métal pour le cas plus durs

Jimmy – outil pratique pour ouvrir les appareils

Support magnétique – pour tenir en place les composants et les vis minuscules lors de la réparation

Kit de 64 embouts de tournevis – tous les embouts nécessaires pour la réparation des petits appareils électroniques

Trousse rouleau – compacte et durable

iFixIt propose son kit Pro Tech Toolkit à seulement 59,95 € sur sa boutique. En clair, vous aurez déjà rentabilisé votre achat dès la première réparation. Et c’est sans compter que les économies que vous ferez au fil du temps en réparant vos appareils vous-même.